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Türkiye
AA 04.09.2023 04:54

Aksaray'da sel: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD Başkanı Okay Memiş, Aksaray'daki sel felaketinin ardından arama ve kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyledi.

Aksaray'da sel: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, Aksaray'da selden etkilenen alanları inceleyerek arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların devam ettiğini ve her ihbarı değerlendirdiklerini vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Biz AFAD olarak dün itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz bilgi çerçevesinde, Türkiye genelinde riskli illerle ilgili uyarılarda bulunmuştuk. Hem dün hem de bugün için muhtemel riskli yerleri tespit etmiştik. Samsun ve bölgesinde turuncu alarm, Orta Anadolu için ise sarı alarm vermiştik.

Hatay'dan Samsun'daki olaya müdahale etmek için seyahat halindeyken Aksaray ve Nevşehir'den ihbarlar geldi. Maalesef Aksaray'da ekiplerimizce 3 olaya müdahale etmek durumunda kaldık.

Aksaray'da sel: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkeze bağlı bir köyde vatandaşların akıntıya rağmen yoldan geçmeye çalıştıklarını tespit ettik. Ancak maalesef suya kapıldılar, akan su neticesinde bir araçtaki hanımefendi eşiyle beraber suya kapıldı. Hanımefendinin cenazesine ulaştık. Yine başka bir araçta da karı koca kendileri kurtuldular, 3 aylık bebekleri suya kapıldı. Kayıp bebeği arama çalışmalarımız devam ediyor."

Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

"150 kişiyle sahadayız"

Memiş, arama çalışmaları yapıldığı esnada bir aracın da dereye yuvarlandığını söyledi.

Dereye yuvarlanan araçtaki vatandaşın da kurtarıldığını aktaran Memiş, şöyle devam etti:

"Gelen ihbarları çok önemsiyoruz, arama ve kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının Aksaray Valiliği liderliğinde AFAD olarak koordinasyonunu yürüttük. Aksaray Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE, jandarma, polis ekipleriyle beraber 150 kişiyle sahadayız. Kayıp bebeğimizi bulmak ve ihbarları değerlendirmek için sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

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