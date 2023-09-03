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Türkiye
AA 03.09.2023 22:48

Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Aksaray ve çevresinde kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 13 kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Belde ve köylerde sele neden olan yağış, bazı yolların çökmesine neden oldu.

Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen su baskınında ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 13 kişi sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin arama kurtarma ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

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