Trafikte kavga ettiği kişilere ateş ederken eşini vurdu

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadını silahla göğsünden vurulmuş halde buldu.

Kızhanım D. olduğu belirlenen kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın zanlısının, trafikte başka bir araç sürücüsüyle tartışan ve yaşanan darbın ardından silahını ateşleyen Kızhanım D'nin eşi i Cevdet D. olduğu tespit edildi.

Eşinin silahı ateşlemesine engel olmaya çalışırken vurulan Kızhanım D, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri zanlı Cevdet D'yi gözaltına aldı, zanlının ruhsatlı tabancasına el konuldu.