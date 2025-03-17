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Türkiye
AA 17.03.2025 03:14

Selimiye Camii'ne "Aile toplumun temelidir" mahyası asıldı

Edirne'de bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı.

Selimiye Camii'ne "Aile toplumun temelidir" mahyası asıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Edirne'deki Selimiye Camii'ne, "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahyanın ardından ramazan ayının ikinci yarısı için "Aile Yılı"nı vurgulamak amacıyla "Aile toplumun temelidir" yazılı mahya asıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsattı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önderliğinde illerde faaliyetler düzenlendiğini belirten Tohumcu, "Edirne'de de ramazan ayı dolayısıyla ecdat yadigarı Selimiye'yi, Valiliğimiz, Müftülüğümüz, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte 'Aile toplumun temelidir' yazılı mahya ile donattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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Edirne Aile Yılı
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