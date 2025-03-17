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Türkiye
AA 17.03.2025 02:05

Erzurum'da apartman yangını: 10 kişi hastanelik oldu

Erzurum'da 4 katlı apartmanda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken yangın da kısa sürede söndürüldü.

Erzurum'da apartman yangını: 10 kişi hastanelik oldu

Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenliğin alınmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede söndürülen yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince balkon ve pencerelerden tahliye edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere müdahale edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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