Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.03.2025 21:06

Artvin'de heyelan: 2 ev zarar gördü

Artvin'de heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapandı, 2 ev zarar gördü.

Artvin'de heyelan: 2 ev zarar gördü
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Çamlık Mahallesi Kuşkanet Deresi mevkisinde yamaçtan kopan toprak kütlesi, Çamlık Mahallesi-Kafkasör yolu ile yolun alt tarafındaki bazı evlerin bulunduğu alana sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Heyelan sebebiyle mahallenin Kafkasör turizm alanıyla bağlantısını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, Yavuz Öztürk ve Cemal Ağırbaş'ın yazlık olarak kullandıkları 2 ev ve eklentileri zarar gördü.

Balçık ve toprağın dolduğu evlerdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerce hasar tespit çalışması başlatıldı.

Artvin'de heyelan: 2 ev zarar gördü

Mahalle muhtarı Bayram Durmuş, büyük bir heyelan yaşadıklarını söyledi.

Elektrik kesintisi üzerine yapılan alan taramasında heyelanın fark edildiğini aktaran Durmuş, "Yukarıdan aşağıya kocaman bir parça kopmuş. 100 metrelik bir alanda heyelan olmuş, yolu kapatmış" diye konuştu.

Cemal Ağırbaş da heyelanda evinin ve eklentilerinin zarar gördüğünü belirterek, "Evin içine heyelan dolmuş. Temizlemeye çalışıyorum ama ne kadar temizlerim bilmiyorum. Hasarım çok fazla. Eşyalarım kullanılamaz vaziyette. Dolap devrilmiş, televizyon düşmüş. Evde kullanılacak bir şey kalmamış" ifadesini kullandı.

Artvin'de heyelan: 2 ev zarar gördü

Öte yandan Artvin şehir merkezi ile Kafkasör turizm alanı arasında farklı noktalarda yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ETİKETLER
Artvin Heyelan
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:01
Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
21:51
Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'daki yangında yaralananlar için gönderdiği uçak Üsküp'te
21:29
Hulusi Akar, Türk ve Müslümanlara yönelik saldırılara dikkat çekti
20:35
Bakan Işıkhan, Mersin'de liman işçileriyle iftarda buluştu
19:59
Gazze karanlıkla mücadele ediyor
19:55
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı
Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı
FOTO FOKUS
Mısırlı güreşçi oruçluyken 279 tonluk treni çekerek Guinness rekoru kırdı
Mısırlı güreşçi oruçluyken 279 tonluk treni çekerek Guinness rekoru kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ