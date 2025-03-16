Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.03.2025 19:23

İstanbul'da en kirli hava Göztepe'de

İstanbul'da bu akşam itibarıyla en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de, en düşük ise Kumköy'de ölçüldü.

İstanbul'da en kirli hava Göztepe'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul'da 11 Mart'tan itibaren bir hafta etkili olması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının kentteki hava kirliliğine etkisi, verilere yansıdı.

Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00 itibarıyla Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:

"Kumköy-6 (İyi), Sultangazi 1-22 (İyi), Sarıyer-43 (İyi), Arnavutköy-48 (İyi), Yenibosna-49 (İyi), Çatladıkapı-55 (Orta), Silivri MTHM-55 (Orta), Maslak-55 (Orta), Alibeyköy-55 (Orta), Beylikdüzü-59 (Orta), Kağıthane-56 (Orta), Esenyurt MTHM-56 (Orta), Avcılar- 55 (Orta), Şirinevler MTHM-55 (Orta), Bağcılar-56 (Orta), Başakşehir MTHM 56 (Orta), Sultangazi MTHM-56 (Orta), Sultangazi 3-55 (Orta), Esenler-56 (Orta), Mecidiyeköy MTHM- 56 (Orta), Beşiktaş-55 (Orta), Aksaray-66 (Orta)."

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle:

"Ümraniye-34 (İyi), Selimiye-46 (İyi), Sancaktepe-52 (Orta), Ümraniye MTHM-52 (Orta), Şile MTHM-51 (Orta), Büyükada- 53 (Orta), Sultanbeyli MTHM-55 (Orta), Üsküdar-55 (Orta), Kandilli-55 (Orta), Kandilli MTHM-55 (Orta), Üsküdar MTHM-56 (Orta), Kartal-55 (Orta), Kadıköy-57 (Orta), Tuzla-85 (Orta), Göztepe D-100-119 (Hassas)"

ETİKETLER
İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türk Yıldızları Bursa'da gösteri uçuşu yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:35
Bakan Işıkhan, Mersin'de liman işçileriyle iftarda buluştu
19:59
Gazze karanlıkla mücadele ediyor
19:55
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi
19:29
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, evlere saldırdı
18:58
Türk Yıldızları Bursa'da gösteri uçuşu yaptı
17:39
Katil İsrail'in Gazze'deki Beyt Lahiya'ya saldırısında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı
Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı
FOTO FOKUS
Mısırlı güreşçi oruçluyken 279 tonluk treni çekerek Guinness rekoru kırdı
Mısırlı güreşçi oruçluyken 279 tonluk treni çekerek Guinness rekoru kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ