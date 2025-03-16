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Türkiye
AA 16.03.2025 16:38

Hava sıcaklığı 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklığı bugün 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyrederken, en yüksek sıcaklık 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

Hava sıcaklığı 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 25 derecenin üzerine çıktı.

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Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

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