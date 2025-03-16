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Türkiye
AA 16.03.2025 19:53

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan ham petrol tankeri, Bozcaada Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi

Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan Cibuti bayraklı 274 metre uzunluğunda, 85 bin 431 groston ağırlığındaki "DASHAN" adlı tankerde, Eceabat önlerinde makine arızası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-17" bölgeye sevk edildi.

Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-17" römorkörlerinin yedeğinde, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-15" römorkörü refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

 

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