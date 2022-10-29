Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selimiye Camii sis bulutu altında kaldı
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor. Birçok tarihi nokta sis bulutu altında kalırken, sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Sisle kaplanan tarihi eserler güzel görüntüler oluşturdu. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, sis bulutu altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Kentin abidevi eserlerinden Eski Cami de sisle birlikte seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Edirne
Son Haberler
- 12:05
- 11:43
- 12:00
- 11:33
- 11:16
Sıradaki Haber
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz