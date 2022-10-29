Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kamyonda 203 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
İzmir'in Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda 203 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Menemen ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada 203 kilo 950 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü S.M., işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: İzmir Narkotik Uyuşturucu
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