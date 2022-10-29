Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 04:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ve ticari taksinin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Eskihisar Mahallesi’ndeki feribot yolunda Mustafa A. idaresindeki taksi ile Tamer E. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Taksi sürücüsü Mustafa A. ile araçtaki yolcular Murat A, Özden D.A, İlknur O. ve yabancı uyruklu Ehap D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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