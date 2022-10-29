Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Kavakören köyünde Hüseyin Türkoğlu'na ait evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine köye Çatalzeytin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evde bulunan çok sayıda boş arı kovanı da yandı.
Türkoğlu'nun yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.
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