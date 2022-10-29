Datça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, farklı illerde sahte otel internet siteleri dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Ali O. Ayhan M. Müjdat G. ve Oktay K.'nin Muğla ve Antalya'da bulunan çok sayıda otelin bilgilerini kullanarak örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığının belirlenmesi üzerine Muğla, İstanbul, Zonguldak ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve 19 kullanılmamış SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda kişiyi 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.