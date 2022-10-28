Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının, 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Acil çağrı merkezlerine şimdiye kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İl genelinde taramalar devam ediyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2022-10-28
Saat:22:16:10 TSİ
Enlem:38.269 N
Boylam:38.809 E
Derinlik:5.14 km
Detay:https://t.co/jIKbK2xwZT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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