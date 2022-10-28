Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının, 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Acil çağrı merkezlerine şimdiye kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İl genelinde taramalar devam ediyor.