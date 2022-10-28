Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotograf: AA]
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olmaya başlayan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde havanın soğumasıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Kar, tipinin de etkisiyle Ardahan-Şavşat kara yolunda trafikte aksamalara neden oluyor.
Karayolları, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Yağış
Sıradaki Haber
Samsun'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz