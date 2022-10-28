Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma 18:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Saldırı hazırlığındaki terörist Sakarya'da yakalandı
Sakarya'da PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında eğitim alarak, Türkiye'ye saldırı gerçekleştirmek için geldiği belirlenen 1 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelen şüphelinin Sakarya’da olduğunu belirledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla, evin kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Sakarya Terörle Mücadele PKK/KCK
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