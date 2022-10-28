Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 Temmuz-30 Eylül'de kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Çalışmalarda, 64 kilo 829 gram uyuşturucu, 8 bin 356 uyuşturucu hap, 3 bin 585 kök Hint keneviri, 4 milyon 362 bin 200 makaron, 1428 paket kaçak sigara, 229 litre sahte içki ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 19 eser ve 62 sikke ele geçirildi.

Ekipler, operasyonlarda 301 şüpheliyi gözaltına aldı.