D-100’de zincirleme trafik kazası: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde 5 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyreden Emirhan A'nın kullandığı tırla yarıştığı iddia edilen Ercan A. yönetimindeki tırdan düşen 2 rulo sac, Şevval T. idaresindeki otomobil ile Yücel K. yönetimindeki otomobile çarptı.
Kenan B. İdaresindeki otomobil ise Emirhan A.'nın kullandığı tır ile yol kenarındaki bariyer arasına sıkıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Şevval T. ile ismi öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yolun İstanbul istikameti, düşen rulo saclar ile kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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