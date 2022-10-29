Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 01:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osman Gazi Köprüsü gişelerinde mobilya yüklü tırda yangın çıktı
[Fotograf: İHA]
Yabancı plakalı bir tır, Osman Gazi Köprüsü gişelerinden geçerken yanmaya başladı. Aracın dorsesinde bulunan mobilyalar küle döndü.
Rusya plakalı bir tıra Bursa İnegöl'de mobilya yüklendi. Araç, İstanbul'a doğru yola çıktı.
Ancak Osman Gazi Köprüsü gişelerine ulaştığı sırada tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücü, aracını yol kenarına çekti.
Alevler kısa sürede tüm mobilyaları sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürebildi.
Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
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