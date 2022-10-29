Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonlarının sepetlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.
[Fotoğraf: AA]
Göreme beldesindeki kalkış alanında sepetlerine turistleri de alan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
Bölge semalarında renkli görüntü oluşturan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Nevşehir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı UNESCO
Sıradaki Haber
İzmir'de kamyonda 203 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz