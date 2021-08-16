Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selde can kaybı 70'e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı artıyor. Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybetti. 8 kişinin tedavisi sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini açıklandı.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.
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