Sinop’un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkisinde bulunan kereste fabrikasının sel nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı.

Sel felaketinin ardından son durum

Selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 82 oldu.

Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi için ise kayıp ihbarı yapıldı. Hasar tespitin tamamlandığı bölgede selin izlerinin silinmesi için arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.