Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sel suları kereste fabrikasını yıktı geçti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sinop'ta meydana gelen sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Şiddetli sel suları nedeniyle yıkılan kereste fabrikası kameralara böyle yansıdı.
Sinop’un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkisinde bulunan kereste fabrikasının sel nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı.
Sel felaketinin ardından son durum
Selin vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 82 oldu.
Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi için ise kayıp ihbarı yapıldı. Hasar tespitin tamamlandığı bölgede selin izlerinin silinmesi için arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
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