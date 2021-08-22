Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Artvin'de hortum çatıları uçurdu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin'in Şavşat ilçesinde oluşan hortum nedeniyle ev, ahır ve samanlıkların çatıları uçtu. O anları, köylüler cep telefonu kamerasına kaydetti.
Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde hortum meydana geldi.
Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağıldı. Hortumda 20 civarında ev, ahır ve samanlığın çatısı zarar gördü.
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bazı köylüler korkutan hortumun geliş anlarını cep telefonuyla kaydetti.
Bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri hasar tespit çalışmaları başlattı.
Etiketler: Artvin Hava Durumu AFAD
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