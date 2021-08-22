Yarahmet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Alevleri fark edenler, durumu itfaiye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.

Binadaki vatandaşlar da tahliye edildi. Yaklaşık 40 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.