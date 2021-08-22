Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 21:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yarahmet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Alevleri fark edenler, durumu itfaiye bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.
Binadaki vatandaşlar da tahliye edildi. Yaklaşık 40 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
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