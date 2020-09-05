Osmaniye Bahçe Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın naaşı, ilk olarak helallik alınmak üzere baba evine, daha sonra Ağca Bey Camii önündeki ilçe meydanına getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Şehidin babası Hamit, annesi Mediş ile eşi Gözde Yılmaz'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Geçen yıl evlenen Yılmaz'ın görevinde 3'üncü yılı olduğu öğrenildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.