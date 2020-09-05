Haber Giriş: Kaynak: AA
Sel şehidi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.
Osmaniye Bahçe Devlet Hastanesi morgundan alınan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın naaşı, ilk olarak helallik alınmak üzere baba evine, daha sonra Ağca Bey Camii önündeki ilçe meydanına getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Şehidin babası Hamit, annesi Mediş ile eşi Gözde Yılmaz'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
Geçen yıl evlenen Yılmaz'ın görevinde 3'üncü yılı olduğu öğrenildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.
Etiketler: Uzman Çavuş Sami Yılmaz sel giresunSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 14:50
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