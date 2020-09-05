Çorum ve Sinop arasındaki orman yangını 48 saatte kontrol altına alındı
Çorum sınırında başlayıp Sinop'a sıçrayan orman yangını 48 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın Çorum'un Kargı ilçesi sınırlarında dün sabah saatlerinde başlamıştı. Hızla yayılan alevler Sinop'un Saraydüzü ilçesi arasındaki ormanlık alana da sıçradı. Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
1 köy taliye edildi
Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 47 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Sinop’un Saraydüzü ilçesinin 30 haneli köyü de gece tahliye edildi. Jandarmanın uyarısı üzerine evlerinden çıkan köylüler, köye yaklaşık 1 kilometre mesafe sabahladı.
Yangına müdahale sırasında 3 işçi yaralandı, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 1 arazöz de yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın bugün öğleden sonra kontrol altına alındı. 48 saat süren orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.
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