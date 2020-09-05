Yangın Çorum'un Kargı ilçesi sınırlarında dün sabah saatlerinde başlamıştı. Hızla yayılan alevler Sinop'un Saraydüzü ilçesi arasındaki ormanlık alana da sıçradı. Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

1 köy taliye edildi

Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 47 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinin 30 haneli köyü de gece tahliye edildi. Jandarmanın uyarısı üzerine evlerinden çıkan köylüler, köye yaklaşık 1 kilometre mesafe sabahladı.



Yangına müdahale sırasında 3 işçi yaralandı, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 1 arazöz de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın bugün öğleden sonra kontrol altına alındı. 48 saat süren orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.