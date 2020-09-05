Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de sağlıksız 1,5 ton süt ürünü imha edildi
Kayseri'de onaysız ve sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen 1,5 ton süt ürünü imha edildi. İşletmenin faaliyetleri durduruldu.
Kayseri Kocasinan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, ilçe sınırlarındaki bir adreste yaptıkları kontrolde, işletmenin onaysız ve sağlıksız koşullarda süt ürünleri ürettiğini tespit etti.
İşletmede insan tüketimine uygun olmayan, izlenebilirliği sağlanamayan ve onaysız olarak üretilen yaklaşık 2 ton süt ürünü yediemine alınırken, yaklaşık 1,5 ton süt ürünü kontrol görevlilerince belediye çöplüğünde imha edildi.
İşletmeye 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanarak faaliyeti durduruldu.
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