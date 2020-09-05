Kırkağaç kavunu, Manisa Bakırçay Ovası'nda yaklaşık 12 bin dekar alanda üretiliyor. Ağustos ayının ortasında hasadına başlanan Kırkağaç kavununda bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Yüzde 60'ı tarladan kesildikten sonra hemen satışa sunulan Kırkağaç kavununun kalan kısmı ise traktör römorklarında zedelenip zarar görmemesi için yorganlara sarılarak depolara taşınıyor.

Burada saplarından keten ipliklerle bağlanıp, yere temas edip çürümemesi için ahşap sırıklara asılan kavun, kış aylarında pazara sunulmak üzere özel depolara konuluyor.

Ürününü daha katma değerli satmak için alternatif pazar arayışları içinde olan üreticiler, ilçe ziraat odası ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteğiyle çalışma başlattı.

Bölgedeki yaş meyve ve sebze ihracatçılarıyla görüşen üreticiler, neredeyse tamamının iç piyasada tüketildiği Kırkağaç kavununu ihraç pazarlarına da sunup daha çok gelir elde etmek istiyor.

"30 bin rekoltenin yarısından fazlası hasatta satıldı"

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bölgenin en önemli tarım ürünü kavunu pazarlamak için yeni arayış içinde olduklarını belirterek, neredeyse tamamı iç piyasada değerlendirilen ürünü dış pazarlara da sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl gerçekleşen 30 bin rekoltenin yarısından fazlasının hasatta satıldığını, geriye kalan 10-12 bin ton kavunun da kış aylarında satışa sunmak için depolara alındığını aktaran Özarı, kavunların askılarda bekletilirken aromasından tadından ve lif yapısından hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı.

İlçenin ünlü kavununu pazarlama konusunda yeni bir çalışmaları olduğunu dile getiren Özarı, şunları kaydetti:

"Ekim ayında Ege İhracatçılar Birliğine gidip meyve ihracatçılarıyla görüşeceğiz ve bu kavunumuzu yurt dışına daha yoğun bir şekilde ihracat olanağını değerlendireceğiz. Çünkü ihracatımız yok denecek kadar az. Bu da bizim iç piyasaya yönelmemize neden oluyor. İç piyasada ise istediğimiz fiyat aralığını yakalayamıyoruz. Yani bunun ihracatını arttırsak çiftçimizin kazancı biraz daha artacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle ihracat konusunda çalışmalarımız var."