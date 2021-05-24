Iğdır'ın Aralık ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış, kısa sürede sele yol açtı.

Selin sürüklediği çok sayıda kaya parçaları ile çamur birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu, araçlar çamura saplandı.

Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma açıldı

Ağrı Dağı'ndaki sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için ekipler gece boyunca çalışma yürüttü.

Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile sel sularının kara yoluna getirdiği toprak ve kayaları temizledi. Kapanan kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İl Özel İdaresi ekipleri ise sulama kanalları ve menfezleri açarak arazilerde biriken sel sularının Türkiye-Ermenistan sınırındaki Aras Nehrine tahliyesini gerçekleştirdi.

Bölgede selin etkisinden dolayı zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Karakoyunlu ilçesinden de fırtına haberi geldi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye saçıldı, ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yapılan ilk tespitlere göre 1 iş yeri ile 5 evin çatısının uçtuğu belirlendi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.