Sel nedeniyle kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma açıldı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde de yoğun yağış, sele neden oldu. Karakoyunlu ilçesinde de fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Sel nedeniyle kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış, kısa sürede sele yol açtı.
Selin sürüklediği çok sayıda kaya parçaları ile çamur birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu, araçlar çamura saplandı.
Türkiye-Nahçıvan kara yolu ulaşıma açıldı
Ağrı Dağı'ndaki sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için ekipler gece boyunca çalışma yürüttü.
Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile sel sularının kara yoluna getirdiği toprak ve kayaları temizledi. Kapanan kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri ise sulama kanalları ve menfezleri açarak arazilerde biriken sel sularının Türkiye-Ermenistan sınırındaki Aras Nehrine tahliyesini gerçekleştirdi.
Bölgede selin etkisinden dolayı zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor.
Karakoyunlu ilçesinden de fırtına haberi geldi.
Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye saçıldı, ağaçlar devrildi.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Yapılan ilk tespitlere göre 1 iş yeri ile 5 evin çatısının uçtuğu belirlendi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.