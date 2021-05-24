Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve kırsala aktarım faaliyetlerinde bulundukları belirlenen, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı. Aralarında HDP ve DBP’nin mevcut ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.https://t.co/Jkwcr5mr4z pic.twitter.com/nFWrrL1kYz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 24, 2021

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını tespit edildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

