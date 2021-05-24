Trafik kazasında ayağından yaralanan bir kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı, acil servisinde görevli bir doktor, 3 hemşire ve bir polis memurunu darp etti. Polis, hastanenin önünde güvenlik önlemi aldı.

Yaralı başka hastaneye nakledilirken, doktorun göğsünden hafif yaralandığı belirtildi.