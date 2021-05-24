Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van’da yaralı kişi doktoru, 3 hemşireyi ve bir polisi darp etti
[Fotoğraf: AA ]
Van'da trafik kazasında yaralanan bir kişi, terör estirdi. Kaldırıldığı hastanede 4 sağlık çalışanı ve bir polisi darp etti.
Trafik kazasında ayağından yaralanan bir kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı, acil servisinde görevli bir doktor, 3 hemşire ve bir polis memurunu darp etti. Polis, hastanenin önünde güvenlik önlemi aldı.
Yaralı başka hastaneye nakledilirken, doktorun göğsünden hafif yaralandığı belirtildi.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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