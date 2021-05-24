Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi’nde bir eve, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kapıda polis ekiplerini gören iki kişi, camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen evdeki 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

