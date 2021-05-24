Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kumar baskınında polisten kaçmak için pencereden atladılar
[Fotoğraf: İHA]
Edirne’de bir evde kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye ceza verildi. Eve düzenlenen operasyonda 2 kişi pencereden atlayarak polisten kaçmaya çalıştı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi’nde bir eve, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kapıda polis ekiplerini gören iki kişi, camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen evdeki 9 kişiye cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Kumar Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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