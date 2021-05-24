Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli’de alkollü sürücü dehşet saçtı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü sürücü polis kontrol noktasındaki 4 araca çarptı. Kazada, biri polis 3 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde, seyir halindeki hafif ticari bir aracın sürücüsü kontrolünü kaybetti. Araç yolun kenarındaki polis kontrol noktasına girdi.
Önce denetim yapan bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Ardından da 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarparak durabildi.
Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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