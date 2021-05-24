D-100 Karayolu Derince liman ışıkları mevkiinde, seyir halindeki hafif ticari bir aracın sürücüsü kontrolünü kaybetti. Araç yolun kenarındaki polis kontrol noktasına girdi.

Önce denetim yapan bir polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu. Ardından da 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarparak durabildi.

Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.