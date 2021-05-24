Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücünün yaptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ferhat G. yönetimindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Antepoğlu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında geri geri gelip tel örgüyü yıkarak yol kenarındaki kaldırımda asılı kaldı.
Kazada, sürücü Ferhat G. ve otomobilde bulunan Ferhat M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı
Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı. Öte yandan kazaya karışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası verildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:44
- 02:24
- 02:06
- 01:58
- 01:37
Sıradaki Haber
Van’da yaralı kişi doktoru, 3 hemşireyi ve bir polisi darp etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz