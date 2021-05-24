Ferhat G. yönetimindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Antepoğlu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında geri geri gelip tel örgüyü yıkarak yol kenarındaki kaldırımda asılı kaldı.

Kazada, sürücü Ferhat G. ve otomobilde bulunan Ferhat M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı

Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı. Öte yandan kazaya karışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası verildi.

