Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köprü korkuluğuna çarpan otomobilde yangın: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana’da baraj gölü üzerindeki köprünün korkuluğuna çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü Çatalan Doğu Köprüsü’nde A.K.'nin kullandığı otomobil köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı.
Otomobilde bulunan H.Ş. kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü A.K., yoldan geçen bir otomobilin şoförü tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralanan H.Ş. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, vücudunda yanıklar olan A.K. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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