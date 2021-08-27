Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi olmak üzere toplam 82 kişi yaşamını yitirdi.

Sele kapılan 16 kişinin bulunması için ekipler, hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.

10 binden fazla personel sahada

Selin izlerinin silinmesi için ekipler aralıksız mesaide.

10 binden fazla personel sahada. Balçık ve moloz yığınlarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

Sel nedeniyle hasar gören tüm yollar trafiğe açıldı.

139 milyon 75 bin lira afet desteği

Kastamonu ve Sinop'ta yeni binaların en kısa sürede tamamlanması için acil kamulaştırma kararı çıkarıldı.

Bölgeye AFAD tarafından toplam 139 milyon 75 bin lira ödenek gönderildi.