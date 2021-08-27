Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Sel felaketinde kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Afet bölgesi Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 82. Ekipler kayıp ihbarı yapılan 16 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede iyileştirme çalışmaları da devam ediyor.
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi olmak üzere toplam 82 kişi yaşamını yitirdi.
Sele kapılan 16 kişinin bulunması için ekipler, hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.
10 binden fazla personel sahada
Selin izlerinin silinmesi için ekipler aralıksız mesaide.
10 binden fazla personel sahada. Balçık ve moloz yığınlarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.
Sel nedeniyle hasar gören tüm yollar trafiğe açıldı.
139 milyon 75 bin lira afet desteği
Kastamonu ve Sinop'ta yeni binaların en kısa sürede tamamlanması için acil kamulaştırma kararı çıkarıldı.
Bölgeye AFAD tarafından toplam 139 milyon 75 bin lira ödenek gönderildi.
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