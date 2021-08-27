İstanbul'da önceki gece Fatih'te girdiği bir iş yerinden işletme sahibine ait cep telefonunu çalan Afrikalı hırsız, taksiye binerek kaçtı.

Taksiyle Sultangazi’ye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş'a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi.

Taksici şüphelendi, hırsızı oyaladı

Hırsıza parayı verip telefonu alan Durmuş ve arkadaşları, taksi ücretini ödemek için giden Afrikalıdan şüphelendi. Telefondan mesajları okuduklarında aslında telefonun başka birine ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Durmuş ve arkadaşları bir yandan polisi ararken, bir yandan da hırsızı oyalamaya çalıştılar.

Rehberde bulunan bir numarayı arayarak telefonun asıl sahibine ulaştılar.

Telefonun asıl sahibi hırsızdan şikayetçi olmazken, bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu.