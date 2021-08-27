Sağlık ekipleri, Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında Hakkari'nin mavi il olarak kalması için yoğun gayret gösteriliyor.

Yüzde 79,3 olan aşı oranının yüzde 90'ların üzerine çıkarmak için oluşturulan mobil ekipler, adeta kapı kapı dolaşmak zorunda kalıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Nişan töreninde onlarca kişiyi aşıladılar

Yüksekova merkeze 40 kilometre mesafede bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar ve Ağaçlık mezralarına giderek aşı çalışması yapan ekipler, özellikle de kalabalık ortamları değerlendirmeye çalışıyor.

Mezrada nişan töreni ile karşılaşan ekipler, önce bilgilendirmede bulundu. Ardından da onlarca kişinin aşılarını yaptı.

İnternet için yüksek yerlere çıkıyorlar

Mobil sağlık ekiplerinin bu bölgede yaşadığı en büyük sıkıntı ise internet. Aşı kaydını oluşturmak için internete ihtiyaç duyan ekipler, bazen ellerinde telefonla adım adım veya yüksek tepelere çıkarak sinyal aramak zorunda kalıyor.

Sinyalin çektiği noktanın tespit edilmesi üzerine de ekipler büyük mutluluk yaşıyor.

[Fotoğraf: DHA]

2'nci doz çağrısı

Hakkari Aile Hekimleri Derneği Başkan Dr. Muaz Ulaş, iyi bir noktada olan Hakkarililere ikinci doz aşı çağrısında bulundu.

Birinci doz aşılamada yüzde 80’lere yaklaştıklarını, bu başarıyı ikinci dozda da sürdürmek istediklerini belirten Dr. Ulaş, "Vatandaşlarımız birinci dozdan 21 gün sonra ikinci doz aşılarını da mutlaka olsunlar, unutmayalım. Salgını bitirmek bizim elimizde, üstelik silahımız da mevcut. Bu vesileyle tüm Hakkari halkını 1 ve 2'inci doz aşılarını yapmaya çağırıyoruz" dedi.