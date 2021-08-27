Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'ya sıcak hava uyarısı
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]
Marmara Bölgesi'nde sıcak hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Trakya kesiminde ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Rüzgarın, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Marmara Bölgesi Meteoroloji
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