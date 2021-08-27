Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Trakya kesiminde ise yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Rüzgarın, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.