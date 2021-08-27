İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken arızalanan demir yüklü konteyner gemisinin Ahırkapı'ya demirletildiğini duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Boğazı'nda Romanya'ya giden bir geminin arızalandığı belirtildi.
Paylaşımda, Romanya'ya giden 90 metre boyundaki demir yüklü MY EFEKAN 1 isimli geminin arızalandığı ve Ahırkapı'ya demirlendiği duyuruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Kocaeli'den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde (Boğaz girişi mevkii) makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz ile kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki 2500 MT demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, VTS ve kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 Römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi. pic.twitter.com/o9FgKHwyaL— KEGM (@kiyiemniyet) August 27, 2021
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