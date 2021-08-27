Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Sarılar Mahallesi'nde, Serkan Özkorucu yönetimindeki hafif ticari araç ile A.İ'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Özkorucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyonet sürücüsü A.İ. ile yanındaki A.İ. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye aracına çarptı
Öte yandan, S.Y. idaresindeki kapalı kasa ticari araç, olay yerine sevk edilen itfaiye aracına arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
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