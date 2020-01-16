Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Van'a oradan askeri uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na getirilen Kaplan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak karayoluyla Mersin'e getirildi.

Toros Devlet Hastanesine götürülen şehit için dua edildi. Bu sırada bazı şehit yakınları gözyaşı döktü. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından omuzlarda taşındı.

Şehit Kaplan'ın yarın öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ve Sait Miyanyedi şehit olmuştu.

Kaynak: AA