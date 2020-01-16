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Balıkesir'de itfaiye ekipleri 2019'da 8 bin 70 olaya müdahale etti16 Ocak 2020 Perşembe 21:58 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 22:01
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2019 yılında 8 bin 70 olaya müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20 ilçede 650 personel 164 araçla hizmet veren Balıkesir İtfaiyesinin, eğitimleri sonucunda olayların bir önceki yıla göre azaldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında başvurularını yapan 550 vatandaştan 122'sinin eğitimlerinin tamamlandığı vurgulandı.
Kaynak: AA
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