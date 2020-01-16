Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 20 ilçede 650 personel 164 araçla hizmet veren Balıkesir İtfaiyesinin, eğitimleri sonucunda olayların bir önceki yıla göre azaldığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl 8 bin 70 olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında başvurularını yapan 550 vatandaştan 122'sinin eğitimlerinin tamamlandığı vurgulandı.

Kaynak: AA