Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Merve Kaçmış'ın 13 Ocak'ta Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin soruşturma talimatı verdiği belirtildi.

Bunun üzerine, olayla ilgili bazı personelin görevden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" sözlerine yer verildi.

Kaynak: AA