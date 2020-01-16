Önce 271 milyon 150 bin dolar, ardından 127 milyon 500 bin dolar...

İstanbul polisi son 6 ay içerisinde tarihin en büyük sahte para operasyonlarını yaptı. İlk operasyonda meslekten ihraç edilmiş FETÖ üyesi bir komiser yardımcısı da tutuklandı.

İkinci operasyonda ise FETÖ'nün örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte dolarları gerçeğinden ayırt etmek güçtü. İddiaya göre gemilerle Afrika ülkelerine kaçırılacak, oradan da piyasaya sürülecekti.

"Terör örgütleri faaliyetlerini sürdürebilmek için kayıt dışı paraya yönelir"

Çetenin içinde FETÖ'cülerin olması, akıllara "Parayı FETÖ örgütü mü bastırdı?" sorusunu getirdi

Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, "Organize suç örgütleri ve terör örgütleri aslında kendi faaliyetlerini sürdürebilmek için kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı paraya yönelirler, kalpazanlık ve sahte para da bunlardan. Bir tanesi de kaçakçılık" dedi.

Uzmanlara göre, sahte para basımında kullanılan mürekkep ve kağıdı elde etmek kolay değil. Polis tarihin en büyük kalpazanlık operasyonunda terör örgütü bağlantılarını araştırıyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Muratcan Reyhan