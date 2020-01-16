Yüksek yapılar sınırlandırılacak, yeni binalara kat sınırı getirilecek.

"Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur' diye bir mantık yok. Yatay mimarinin oluşuyla da bunu inşa etmemiz mümkün."

Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Şehirlerde yatay mimariyi yerleştirmeyi amaçlayan kanun teklifi ise Bayındırlık Komisyonunda kabul edildi.

Kaçak yapıların satışı ve kiralanması engellenecek

Teklife göre yapılara kat sınırlaması getirilecek. Belediyeler, 1 Temmuz 2021'e kadar imar planlarını oluşturacak. Yeni düzenlemeden mevcut binalar etkilenmeyecek.

Kaçak yapıların tapusuna şerh konacak. Böylelikle kaçak yapıların satışı ve kiralanması engellenecek. Arsanın değerine göre cezalar da değişecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bayburt'ta 15 bin civarında ceza uygulanırken Maslak'ta bu rakam 1 milyon 360 bin liraya çıkacaktır" dedi.

Sahillerde kumsallara iskele yapılamayacak

Belediyeler parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak. İmar barışına başvurup kayıt belgesi alanlar binalarında güçlendirme yapabilecek.

Yeni düzenleme, sahillerin korunmasına yönelik tedbirler de getiriyor. Sahillerde kumsallara iskele yapılamayacak. Denize girilemeyen kayalıklarda iskele yapımına izin verilecek. Ayrıca yapı denetim şirketlerine yönelik yaptırımlar artırılacak.

Kaynak: TRT Haber