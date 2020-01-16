"Hayvanlara işkencenin cezası hapis olmalı. Kısırlaştırma seferberliği ilan edilmeli. Belediyeler hayvanların rehabilitasyonunda aktif rol almalı."

Meclis Hayvan Hakları Komisyonu, hayvanlara işkencenin önlenmesi ve hayvan popülasyonunun izlenmesi için önerilerini sıraladı. Ortaya kapsamlı bir rapor çıktı.

Rapor, Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Komisyon Başkanı Mustafa Yel, raporun hayvan hakları yasasına temel oluşturacağını söyledi.

"Bundan sonra yapılacak olan mevzuat çalışmalarına ciddi bir altlık oluşturacağını düşündüğümüz çalışmanın vatanımıza, milletimize ve bu dostlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Mobil kısırlaştırma ünitelerine son verilmesi de istendi

Siyasi parti temsilcileri de hayvanların korunması için önerilerini dile getirdi.

Komisyon raporunda, evcil hayvanını sokağa bırakana 10 bin lira para cezası, kötü muameleye de 2 yıl hapis cezası önerisi yer aldı.

Petshop'larda kedi ve köpek satışının yasaklanması, mobil kısırlaştırma ünitelerine son verilmesi istendi.

Kaynak: TRT Haber