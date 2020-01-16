Türkiye
Gökçeada feribot seferlerine fırtına nedeniyle iptal16 Ocak 2020 Perşembe 21:43 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 21:48
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında yarın planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.
[Fotoğraf: AA]
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe ile Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Yarın Gökçeada ile Kabatepe arasında 07.00 ile Kabatepe ile Gökçeada arasında 09.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer trafik hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
Kaynak: AA
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