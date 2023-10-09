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Türkiye
AA 09.10.2023 15:36

Şehit polis Cihat Ermiş için İstanbul'da tören düzenlendi

Büyükçekmece'de, ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde bir şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Şehit polis Cihat Ermiş için İstanbul'da tören düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Törene, şehit polisin eşi Nilüfer Ermiş ile ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çalışma arkadaşları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Murat Çeşme Mahallesi'nde ikamette silahlı saldırı ihbarının gelmesi üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar gelen adrese yönelik çalışma yapıldığını söyledi.

İstanbul’da bir polis şehit oldu
İstanbul’da bir polis şehit oldu

İkamet içerisinde bulunan kişinin ateşle karşılık vermesi neticesinde Cihat Ermiş'in ağır yaralandığını, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu aktaran Aktaş, "Arkadaşımızı şehit eden şüpheli şahıs, olay yerinde kullanmış olduğu tabanca ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. İhbara konu olayla ilgili devam eden çalışmalarımızda tespit edilen 9 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmış, kullandıkları tabanca ele geçirilmiştir" dedi.

Aktaş, şehidin 2018 yılında polis teşkilatına katıldığını, 5 yılı aşkın süre boyunca çeşitli birimlerde üstün başarıyla görev aldığını belirterek, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

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